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НАТО має оцінити самопожертву України, – Порошенко

Президент України зробив ще одну заяву щодо НАТО
Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна робить незрівнянно більше для регіональної і світової безпеки, ніж багато хто з інших партнерів по НАТО, і Альянс має це оцінити.
НАТО має оцінити самопожертву України, – Порошенко Фото: unian.net

"Наша держава, український народ чітко визначився із своїм майбутнім – у сім'ї народів Вільного Світу. Наше завдання – забезпечити входження України в трансатлантичну систему безпеки. Вже сьогодні ми робимо незрівнянно більше для регіональної і світової безпеки, ніж багато хто з інших партнерів по НАТО. І цей наш внесок, наша самопожертва, мають бути належним чином оцінені Альянсом. У цьому питанні не має і не може бути вузьконаціональних інтересів. Це питання безпеки всього Вільного світу", – заявив у суботу, 30 червня, президент Порошенко.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що завершується робота над проектом змін до Конституції, які закріплять європейський вибір держави.

Президент України нагадав про важливість "сили молитви" для здійснення реформ в Україні.

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30 06 2018 22:24
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