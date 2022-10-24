НАТО має посилити військову підтримку України – Столтенберг
Про це повідомляє DW.
"Війни за своєю природою непередбачувані. І, звичайно ж, в Україні російські війська мають ще багато можливостей. Якщо скласти разом їхню мобілізацію та сили, які вони зараз можуть відправити на фронт, з їхньою частковою –тепер уже з незаконною анексією української території та небезпечною ядерною риторикою, то все це є найбільшою ескалацією з початку війни. Отже, знову ж таки, нам потрібно просто посилити нашу підтримку", – наголосив генсек.
Столтенберг зазначив, що у разі, якщо президент рф путін і його країна припинять воювати – настане мир, а якщо президент України Володимир Зеленський припинить воювати – Україна перестане існувати як незалежна держава.
За його словами, Альянс підтримуватиме Україну, оскільки перемога рф зробить світ більш небезпечним.
Раніше повідомлялось, що Нідерланди виділять 500 млн євро на військове обладнання для України.
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