НАТО не готове запросити Україну до програми особливих можливостей, – посол

Голова представництва України при НАТО Вадим Пристайко заявив, що НАТО поки не готове запросити Україну до Програми особливих можливостей (Enhance Opportunity Program).

Про це Пристайко заявив в інтерв'ю "Укрінформ".

"Суто формально ця програма не є "проривом" чи навіть механізмом євроатлантичної інтеграції... Чи цікавий для України цей черговий формат? Так. Чи є значна додаткова вартість цього формату для нас? Треба уважно вивчати наші сучасні потреби і потреби Альянсу. Чи готове НАТО зараз запросити Україну до цієї програми? Ні", – сказав Пристайко.

Він зазначив, що черговий трирічний огляд ефективності програми завершився півроку тому і всі п'ять учасників, а це Австралія, Фінляндія, Грузія, Йорданія та Швеція, "перезапрошені" до участі в його роботі й надалі.

"Ми беремо участь в переговорах із цього питання. Не думаю, що ця робота буде завершена до саміту", – зазначив глава місії України при НАТО.

У жовтні 2017 року Пристайко заявляв, що Україну вже у 2018 році мають запросити до програми для особливих партнерів НАТО Enhance Opportunity Program.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що Україна робить незрівнянно більше для регіональної і світової безпеки, ніж багато хто з інших партнерів по НАТО, і Альянс має це оцінити.