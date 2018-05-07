НАТО не готове запросити Україну до програми особливих можливостей, – посол
Про це Пристайко заявив в інтерв'ю "Укрінформ".
"Суто формально ця програма не є "проривом" чи навіть механізмом євроатлантичної інтеграції... Чи цікавий для України цей черговий формат? Так. Чи є значна додаткова вартість цього формату для нас? Треба уважно вивчати наші сучасні потреби і потреби Альянсу. Чи готове НАТО зараз запросити Україну до цієї програми? Ні", – сказав Пристайко.
Він зазначив, що черговий трирічний огляд ефективності програми завершився півроку тому і всі п'ять учасників, а це Австралія, Фінляндія, Грузія, Йорданія та Швеція, "перезапрошені" до участі в його роботі й надалі.
"Ми беремо участь в переговорах із цього питання. Не думаю, що ця робота буде завершена до саміту", – зазначив глава місії України при НАТО.
У жовтні 2017 року Пристайко заявляв, що Україну вже у 2018 році мають запросити до програми для особливих партнерів НАТО Enhance Opportunity Program.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що Україна робить незрівнянно більше для регіональної і світової безпеки, ніж багато хто з інших партнерів по НАТО, і Альянс має це оцінити.
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