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НАТО не готове запросити Україну до програми особливих можливостей, – посол

Україна бере участь в переговорах щодо цього питання
Голова представництва України при НАТО Вадим Пристайко заявив, що НАТО поки не готове запросити Україну до Програми особливих можливостей (Enhance Opportunity Program).
НАТО не готове запросити Україну до програми особливих можливостей, – посол Фото: ukrinform.com

Про це Пристайко заявив в інтерв'ю "Укрінформ".

"Суто формально ця програма не є "проривом" чи навіть механізмом євроатлантичної інтеграції... Чи цікавий для України цей черговий формат? Так. Чи є значна додаткова вартість цього формату для нас? Треба уважно вивчати наші сучасні потреби і потреби Альянсу. Чи готове НАТО зараз запросити Україну до цієї програми? Ні", – сказав Пристайко.

Він зазначив, що черговий трирічний огляд ефективності програми завершився півроку тому і всі п'ять учасників, а це Австралія, Фінляндія, Грузія, Йорданія та Швеція, "перезапрошені" до участі в його роботі й надалі.

"Ми беремо участь в переговорах із цього питання. Не думаю, що ця робота буде завершена до саміту", – зазначив глава місії України при НАТО.

У жовтні 2017 року Пристайко заявляв, що Україну вже у 2018 році мають запросити до програми для особливих партнерів НАТО Enhance Opportunity Program.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що Україна робить незрівнянно більше для регіональної і світової безпеки, ніж багато хто з інших партнерів по НАТО, і Альянс має це оцінити.

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05 07 2018 22:28
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