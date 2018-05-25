НАТО не планує припиняти підтримувати Україну
"НАТО надає сильну політичну та практичну підтримку Україні, і немає планів щось змінювати у цьому", – наголосив у п'ятницю, 25 травня, один з чиновників Альянсу, повідомляє DW.
Нагадаємо, Угорщина надіслала генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу офіційне звернення з ініціативою перегляду програм підтримки України.
DW з посиланням на дипломатичні джерела також повідомляє, що в документі вказується на недоліки в українських реформах, зокрема, що призвело до невиплати Євросоюзом у кінці минулого року траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро.
"Видається, що українському уряду бракує політичної волі та здатності реалізувати програми фундаментальних реформ, яких вимагають міжнародні донори", – йдеться в меморандумі.
У НАТО не згодні з таким поглядом, зазначає видання.
"Останніми роками Україна впровадила суттєві реформи в оборонному та безпековому секторах, але також у сферах, включно з охороною здоров'я, освітою та соціальним забезпеченням. Важливо, щоб Україна продовжувала йти шляхом реформ", – зауважило джерело DW.
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