Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

НАТО не планує припиняти підтримувати Україну

В Альянсі не мають намірів змінювати свою політику щодо Києва, як того вимагає Угорщина
У НАТО не мають планів переглядати підтримку Києва, як того просить уряд Угорщини в листі до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
НАТО не планує припиняти підтримувати Україну Фото: google.com

"НАТО надає сильну політичну та практичну підтримку Україні, і немає планів щось змінювати у цьому", – наголосив у п'ятницю, 25 травня, один з чиновників Альянсу, повідомляє DW.

Нагадаємо, Угорщина надіслала генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу офіційне звернення з ініціативою перегляду програм підтримки України.

DW з посиланням на дипломатичні джерела також повідомляє, що в документі вказується на недоліки в українських реформах, зокрема, що призвело до невиплати Євросоюзом у кінці минулого року траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро.

"Видається, що українському уряду бракує політичної волі та здатності реалізувати програми фундаментальних реформ, яких вимагають міжнародні донори", – йдеться в меморандумі.

У НАТО не згодні з таким поглядом, зазначає видання.

"Останніми роками Україна впровадила суттєві реформи в оборонному та безпековому секторах, але також у сферах, включно з охороною здоров'я, освітою та соціальним забезпеченням. Важливо, щоб Україна продовжувала йти шляхом реформ", – зауважило джерело DW.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 05 2018 23:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.