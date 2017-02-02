НАТО не проводитиме переговори з Україною щодо системи ПРО через Росію, – ЗМІ
НАТО розглядав зустріч з Україною як можливість обговорити ймовірність падіння на її території ракети-перехоплювача чи її уламків, якщо система ПРО буде використана, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на західних дипломатів.
Рішення не проводити зустріч з Україною співпадає зі складним моментом взаємовідносин альянсу з Росією, коли НАТО продовжує вибудовувати систему стримування РФ, а президент США виступає за покращення відносин з цією країною. Всередині альянсу дипломати також обговорюють шляхи зближення з Москвою.
Окремі дипломати заявили, що обережний підхід до обговорення ПРО з Україною має сенс, якщо альянс хоче уникнути подальшого погіршення відносини з Росією. Але інші союзники побоюються, що альянс ризикує, проявляючи нерішучість у допомозі такому партнеру як Україна.
Дипломат НАТО зазначив, що таке рішення не виключає майбутніх дискусій з Україною щодо ПРО. Однак альянс зберігає обережність з огляду на історію суперечок з Росією, якщо йдеться про ПРО.
"Існує певна політична чутливість щодо залучення України, тому що це очевидно може викликати надмірну реакцію з боку Росії", - сказав дипломат.
Система ПРО, яку НАТО хоче розмістити в Румунії, покликана, за даними газети, захищати від можливих ракет з боку Ірану, який нещодавно знову провів ракетні випробування. В такому випадку уламки ракет можуть впасти на території України - саме це питання альянс планує обговорити з Києвом.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко має намір провести в країні референдум, на який буде винесено питання про вступ в НАТО.
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