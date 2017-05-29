ПОЛІТИКА НОВИНИУкраїнська сторона в ході весняної сесії Північноатлантичного альянсу передала віце-президенту парламентської асамблеї організації Раса Юкнявичене дані про зв'язки Росії з терористами Ісламської держави.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НАТО отримала від України докази зв'язків Росії з "Ісламською державою"
Нещодавно стало відомо про наміри Альянсу включитися в боротьбу з терористами угруповання ІДІЛ
Фото: Reuters
"Документ містить факти та аналіз шляхів комунікацій, підтримки та координації дій РФ з ІДІЛ, Талібан, ХАМАС, Хезболла тощо", - повідомила у Facebook глава української делегації в парламентській асамблеї НАТО Ірина Фріз.
Нагадаємо, НАТО приєднується до очолюваної США міжнародної коаліції по боротьбі з терористичною організацією "Ісламська держава".
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29 05 2017 10:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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