НАТО отримала від України докази зв'язків Росії з "Ісламською державою" Нещодавно стало відомо про наміри Альянсу включитися в боротьбу з терористами угруповання ІДІЛ

Українська сторона в ході весняної сесії Північноатлантичного альянсу передала віце-президенту парламентської асамблеї організації Раса Юкнявичене дані про зв'язки Росії з терористами Ісламської держави.

Фото: Reuters

"Документ містить факти та аналіз шляхів комунікацій, підтримки та координації дій РФ з ІДІЛ, Талібан, ХАМАС, Хезболла тощо", - повідомила у Facebook глава української делегації в парламентській асамблеї НАТО Ірина Фріз. Нагадаємо, НАТО приєднується до очолюваної США міжнародної коаліції по боротьбі з терористичною організацією "Ісламська держава".

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію