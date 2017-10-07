НАТО передасть Україні обладнання для визначення джерел кібератак

НАТО надасть Україні обладнання, яке дозволить встановлювати джерела кібератак.

"Одна з галузей, якій ми надаємо все більше уваги у співпраці з Україною, - це кібербезпека. Ми зараз перебуваємо в процесі надання Україні нового обладнання для деяких ключових урядових інституцій і структур влади, що дозволить Україні розслідувати, хто стоїть за тими чи іншими кіберударамм, оскільки реагування на них має надзвичайне значення", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у понеділок у Києві, повідомляє "Український тиждень".

За його словами, таке обладнання допоможе Україні захистити свої інституції від кібератак.

У свою чергу, президент України Петро Порошенко уточнив, що обладнання нададуть, зокрема, Міністерству закордонних справ України та низці інших міністерств, а також Службі безпеки України.

"Вони отримають спеціалізоване обладнання та засоби комунікації не тільки для того, щоб захистити наші інституції від можливих наступних кіберударів, але і для того, щоб їх попереджати і виявляти", - додав глава держави.

Раніше iPress.ua повідомляв, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс через свої десять трастових фондів виділив Україні 40 млн євро, а також працює над тим, щоб надати Україні обладнання супутникового зв'язку.