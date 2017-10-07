Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

НАТО передасть Україні обладнання для визначення джерел кібератак

Таке обладнання допоможе Україні захистити свої інституції від кібератак
НАТО надасть Україні обладнання, яке дозволить встановлювати джерела кібератак.
НАТО передасть Україні обладнання для визначення джерел кібератак Фото: з вільних джерел

"Одна з галузей, якій ми надаємо все більше уваги у співпраці з Україною, - це кібербезпека. Ми зараз перебуваємо в процесі надання Україні нового обладнання для деяких ключових урядових інституцій і структур влади, що дозволить Україні розслідувати, хто стоїть за тими чи іншими кіберударамм, оскільки реагування на них має надзвичайне значення", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у понеділок у Києві, повідомляє "Український тиждень".

За його словами, таке обладнання допоможе Україні захистити свої інституції від кібератак.

У свою чергу, президент України Петро Порошенко уточнив, що обладнання нададуть, зокрема, Міністерству закордонних справ України та низці інших міністерств, а також Службі безпеки України.

"Вони отримають спеціалізоване обладнання та засоби комунікації не тільки для того, щоб захистити наші інституції від можливих наступних кіберударів, але і для того, щоб їх попереджати і виявляти", - додав глава держави.

Раніше iPress.ua повідомляв, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс через свої десять трастових фондів виділив Україні 40 млн євро, а також працює над тим, щоб надати Україні обладнання супутникового зв'язку.

Нагадаємо, що комісія Україна-НАТО погодила початок діалогу про подачу Україною заявки на отримання плану дій щодо членства в альянсі.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 07 2017 15:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.