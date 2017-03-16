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НАТО перевірила російський "КВН" і "Вечернего Урганта" на пропаганду

"КВН" отримує фінансування з державних джерел
Міжнародна військова експертна організація, яка акредитується НАТО, дослідила зміст декількох програм російського Першого каналу, зокрема КВК і «Вечерний Ургант».
НАТО перевірила російський "КВН" і "Вечернего Урганта" на пропаганду Іван Ургант. Print Screen

Науково-інноваційний центр стратегічних комунікацій Stratcom, що акредитується НАТО, дослідив на замовлення Міноборони Латвії зміст декількох програм російського Першого каналу, зокрема "КВН" і "Вечернего Урганта"

Про це повідомляє Громадське.

Дослідження Stratcom Laughs присвячене КВН і використанню гумору для протидії пропаганді в ході подій 2014 року в Україні.

Автори дійшли висновку, що гумор використовується в російських передачах для "зняття стресу", але водночас в передачах зовнішній світ часто представлений як "ворожий", а багато жартів спрямовані "проти лідерів західних країн".

Автори дослідження зазначили, що КВН організована за принципом піраміди: жарти спершу впливають на глядачів в залі, потім — на більш широку телевізійну аудиторію, а далі - на максимально широку аудиторію у соцмережах.

У документі також вивчаються зв'язки ведучого КВН Олександра Маслякова з Кремлем. Зазначається, що співпраця є взаємовигідною, оскільки КВН отримує фінансування з джерел, пов'язаних з першими особами держави, а керівництво Росії отримує через програму можливість впливати на стратегічно важливі аудиторії.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що публікація дослідження є "закономірною" та спробувала віджартуватися.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ поширили фейк про нібито радіаційний витік в Україні.

Також, нещодавно, у передмісті шведської столиці Стокгольма російські журналісти пропонували гроші підліткам за те, щоб ті зімітували заворушення на камеру.

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