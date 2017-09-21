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НАТО підтримало український варіант розміщення миротворців ООН на Донбасі

Російська пропозиція є "на столі"
Північноатлантичний альянс підтримує український варіант розміщення миротворців ООН на Донбасі
НАТО підтримало український варіант розміщення миротворців ООН на Донбасі Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я вітаю пропозицію щодо відправлення миротворців Організації Об'єднаних Націй до України, підтриману Україною. Також російська пропозиція є "на столі", – сказав він журналістам.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки підтримали пропозицію України щодо введення миротворчої місії ООН на Донбас.

Як відомо,  5-го вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

Однак проект резолюції РФ щодо миротворчої місії ООН на сході України не знайшов підтримки серед членів Ради Безпеки ООН.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель позитивно відгукнувся про ініціативу президента Росії Володимира Путіна щодо миротворців ООН Донбасі.

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