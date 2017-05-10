НАТО підтримує розташування миротворців ООН на всьому Донбасі

НАТО підтримує ідею розташування ймовірної миротворчої місії ООН на сході України на всій території конфлікту

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє "Радіо Свобода".

"НАТО підтримує ідею розташування ймовірної миротворчої місії ООН на сході України на всій території конфлікту, включно з непідконтрольною Києву ділянкою українсько-російського кордону. Ми підтримуємо всі ідеї і пропозиції, що можуть допомогти втілити мінські домовленості, дотримуватися припинення вогню, відвести важкі озброєння", – додав він.

Така вимога про роботу можливої миротворчої місії ООН на всій окупованій території українського Донбасу, і в першу чергу на цій ділянці кордону з Росією, є обов’язковою умовою Києва до такої місії. Її також підтримують західні союзники України.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс підтримує український варіант розміщення миротворців ООН на Донбасі.

Раніше Сполучені Штати Америки підтримали пропозицію України щодо введення миротворчої місії ООН на Донбас.

Як відомо, 5-го вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

Однак проект резолюції РФ щодо миротворчої місії ООН на сході України не знайшов підтримки серед членів Ради Безпеки ООН.