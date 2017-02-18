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НАТО підтримує санкції до повного виконання Росією Мінських домовленостей, - Столтенберг

Порошенко подякував генсеку НАТО за чітку позицію щодо засудження агресивної політики Росії
Президент України Петро Порошенко зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом на полях 53-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки.
НАТО підтримує санкції до повного виконання Росією Мінських домовленостей, - Столтенберг Фото: reuters.com

Розмова здебільшого стосувалася складної ситуації на Донбасі та суттєвої ескалації бойових дій, повідомляє сайт глави української держави.

Столтенберг повідомив Порошенкові, що НАТО зупинило практичне співробітництво з Росією і підтримує санкції до повного виконання Росією Мінських домовленостей.

Президент України подякував НАТО за чітку позицію щодо засудження агресивної політики Росії та її дій на Донбасі, а також за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.


Фото: president.gov.ua

Порошенко підкреслив важливість практичної допомоги, яку НАТО надає Україні для зміцнення обороноздатності та реформування сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів альянсу.

Під час зустрічі була досягнута домовленість активізувати подальшу роботу в рамках цільових трастових фондів НАТО на підтримку України. Порошенко також запросив делегацію Північноатлантичної ради НАТО відвідати Україну в 2017 році.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою під час 53-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Також Президент України на Мюнхенській конференції розповів про особливості російської агресії. За його словами, Путін не бачить майбутнього України на політичній мапі Європи.

Врешті-решт, Порошенко наполягає на необхідності збереження санкцій, накладений на Росію, доки Росія не піде з Донбасу та Криму.

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