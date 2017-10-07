НАТО підтримуватиме Україну на шляху зближення з Альянсом, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільному брифінгу з Президентом України Петром Порошенком заявив, що країни НАТО і Україна визначатимуть, коли настане час членства в Альянсі.

"Кожна країна має право визначатися, чи хоче вона бути членом такого альянсу, як НАТО, і важливо наголосити, що будь-яке рішення щодо членства в НАТО має бути ухвалено країнами НАТО і країною, яка подає заявку. Ніяка інша країна не має права втручатися чи накладати вето на цей процес ухвалення рішень, оскільки це суверенне право будь-якої суверенної держави – визначати своє майбутнє, в тому числі й в контексті вступу до Альянсу.

НАТО буде продовжувати підтримувати Україну на цьому шляху зближення з НАТО, реалізацію необхідних реформ, перехід на стандарти НАТО, і лише країни альянсу та Україна визначатимуть, коли настане час питання членства в Альянсі", - сказа Столтенберг, повідомляє "112 Україна".