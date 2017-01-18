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НАТО підтримуватиме Україну попри зміну адміністрації у Вашингтоні

В альянсі продовжать виконувати пакет допомоги Україні
Голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел заявив, що НАТО не змінить своєї позиції на підтримку України після зміни адміністрації у Вашингтоні.
НАТО підтримуватиме Україну попри зміну адміністрації у Вашингтоні Фото: firtka.if.ua

"Немає причин очікувати, ніби ми змінимо нашу позицію щодо України", - сказав преставник НАТО на прес-конференції за підсумками засідання начальників генеральних і головних штабів збройних сил країн альянсу, повідомляє "Інтерфакс Україна".

"Ми співпрацюємо з українськими партнерами, допомагаємо їм зміцнювати обороноздатність, реалізуємо програми навчання, підтримуємо контакт через нашу місію зв'язку, виконуємо пакет допомоги Україні", - зазначив Петр Павел

Він наголосив, що цей процес триватиме і при адміністрації Дональда Трампа в США.

Нагадаємо, що в НАТО із стурбованістю сприйняли останню заяву обраного президента США Дональда Трампа щодо Альянсу.

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