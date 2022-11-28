RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

НАТО поновлює свою присягу Україні 14 років потому

Цього тижня НАТО пообіцяє довгостроково підтримувати Україну від російських повітряних, ракетних і наземних атак, багато з яких вражають електромережі та іншу цивільну інфраструктуру, позбавляючи мільйони людей електроенергії та опалення.
НАТО поновлює свою присягу Україні 14 років потому Україна НАТО

НАТО повертається до місця одного зі своїх найбільш суперечливих рішень, маючи намір повторити свою обітницю, що Україна – яка зараз страждає через 10-й місяць війни проти росії – колись приєднається до найбільшого у світі військового альянсу, передає Associated Press.

Завтра Міністри закордонних справ країн НАТО зберуться на два дні у Палаці парламенту в румунській столиці Бухаресті. Саме там у квітні 2008 року президент США Джордж Буш переконав своїх союзників відкрити двері НАТО для України та Грузії, незважаючи на різкі заперечення росії.

"НАТО вітає євроатлантичні прагнення України та Грузії щодо членства в Альянсі. Сьогодні ми домовилися, що ці країни стануть членами НАТО", – йшлося тоді в заяві лідерів. Президент росії владімір путін, який був присутній на саміті, назвав це "прямою загрозою" безпеці росії.

Через чотири місяці російські війська вторглися до Грузії.

Деякі експерти описують рішення в Бухаресті як масштабну помилку, через яку росія почувалася загнаною в кут Північноатлантичним альянсом. НАТО запевняє, що не тисне на країни, щоб вони приєднувалися до Альянсу, і що деякі попросили членство, аби шукати захисту від росії, як зараз роблять Фінляндія та Швеція.

Цього тижня НАТО пообіцяє довгостроково підтримувати Україну від російських повітряних, ракетних і наземних атак, багато з яких вражають електромережі та іншу цивільну інфраструктуру, позбавляючи мільйони людей електроенергії та опалення.


Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 11 2022 16:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Спроба України повернути Крим буде кривавою і важкою. Розраховувати на Захід не варто – вважає The Economist

Спроба України повернути Крим буде кривавою і важкою. Розраховувати на Захід не варто – вважає The Economist

США мають допомагати, але не воювати за інші країни. Майбутнє американського ведення війни розгортається в Україні – Філліпс О’Брайен

США мають допомагати, але не воювати за інші країни. Майбутнє американського ведення війни розгортається в Україні – Філліпс О’Брайен

Україна в темряві. До цього призвели помилка НАТО та недостатня підтримка Заходу – Том Купер

Україна в темряві. До цього призвели помилка НАТО та недостатня підтримка Заходу – Том Купер

Німецька корупція вбиває українців. Потоки російського газу і грошей обплутали як павутиння німецьку державу – Washington Post

Німецька корупція вбиває українців. Потоки російського газу і грошей обплутали як павутиння німецьку державу – Washington Post

Україна переможе та поверне всі свої території. Не можна дозволити перевести війну у заморожений конфлікт – Марк Гертлінг

Україна переможе та поверне всі свої території. Не можна дозволити перевести війну у заморожений конфлікт – Марк Гертлінг

росія програла війну давно. Залишається змусити путіна визнати поразку – Лоуренс Фрідман

росія програла війну давно. Залишається змусити путіна визнати поразку – Лоуренс Фрідман

Війна росії проти України не повинна закінчитися переговорами. Покиньте "дурнуватий реалізм". Дайте Україні всю зброю, крім ядерної – Еліот А. Коен

Війна росії проти України не повинна закінчитися переговорами. Покиньте "дурнуватий реалізм". Дайте Україні всю зброю, крім ядерної – Еліот А. Коен

Аргумент проти збільшення допомоги Україні шалено недалекоглядний. Так вважають посли, генерали та експерти провідних аналітичних інституцій США – The Hill

Аргумент проти збільшення допомоги Україні шалено недалекоглядний. Так вважають посли, генерали та експерти провідних аналітичних інституцій США – The Hill

Варшаві потрібна надпотужна армія, щоб не воювати. Польща намагається стати новою військовою супердержавою Європи – Politico Europe

Варшаві потрібна надпотужна армія, щоб не воювати. Польща намагається стати новою військовою супердержавою Європи – Politico Europe

До ювілею Джозефа Байдена. Перший після Кеннеді

До ювілею Джозефа Байдена. Перший після Кеннеді

Захід повинен розробити стратегію щодо росії. Та зрозуміти, що перемога потрібна не лише Україні, а усій світовій демократії – Ніколя Тензер

Захід повинен розробити стратегію щодо росії. Та зрозуміти, що перемога потрібна не лише Україні, а усій світовій демократії – Ніколя Тензер

Переговори з росією неможливі, поки путін не відчує що програв війну. Захід повинен допомогти Україні у війні та економіці – Фредерік В. Каган

Переговори з росією неможливі, поки путін не відчує що програв війну. Захід повинен допомогти Україні у війні та економіці – Фредерік В. Каган

Соловйов погрожує семи країнам авіаударами після вибуху в Польщі. Але вже відкрито говорять і про розчарування російською владою – Джулія Девіс

Соловйов погрожує семи країнам авіаударами після вибуху в Польщі. Але вже відкрито говорять і про розчарування російською владою – Джулія Девіс

Із росії зі смертю. Ракети у Польщі можуть бути лише спробою колективного суїциду путінської росії

Із росії зі смертю. Ракети у Польщі можуть бути лише спробою колективного суїциду путінської росії

путінське "назавжди" триває лише 42 дні. На Херсонському напрямку поразку потерпів не шойгу, а путін – Том Купер

путінське "назавжди" триває лише 42 дні. На Херсонському напрямку поразку потерпів не шойгу, а путін – Том Купер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.