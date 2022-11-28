НАТО поновлює свою присягу Україні 14 років потому

Цього тижня НАТО пообіцяє довгостроково підтримувати Україну від російських повітряних, ракетних і наземних атак, багато з яких вражають електромережі та іншу цивільну інфраструктуру, позбавляючи мільйони людей електроенергії та опалення.

НАТО повертається до місця одного зі своїх найбільш суперечливих рішень, маючи намір повторити свою обітницю, що Україна – яка зараз страждає через 10-й місяць війни проти росії – колись приєднається до найбільшого у світі військового альянсу, передає Associated Press.

Завтра Міністри закордонних справ країн НАТО зберуться на два дні у Палаці парламенту в румунській столиці Бухаресті. Саме там у квітні 2008 року президент США Джордж Буш переконав своїх союзників відкрити двері НАТО для України та Грузії, незважаючи на різкі заперечення росії.

"НАТО вітає євроатлантичні прагнення України та Грузії щодо членства в Альянсі. Сьогодні ми домовилися, що ці країни стануть членами НАТО", – йшлося тоді в заяві лідерів. Президент росії владімір путін, який був присутній на саміті, назвав це "прямою загрозою" безпеці росії.

Через чотири місяці російські війська вторглися до Грузії.

Деякі експерти описують рішення в Бухаресті як масштабну помилку, через яку росія почувалася загнаною в кут Північноатлантичним альянсом. НАТО запевняє, що не тисне на країни, щоб вони приєднувалися до Альянсу, і що деякі попросили членство, аби шукати захисту від росії, як зараз роблять Фінляндія та Швеція.

Цього тижня НАТО пообіцяє довгостроково підтримувати Україну від російських повітряних, ракетних і наземних атак, багато з яких вражають електромережі та іншу цивільну інфраструктуру, позбавляючи мільйони людей електроенергії та опалення.