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НАТО посилює оборону у відповідь на агресію Росії в Україні, – генсек

Також Альянс висловив стурбованість новою ракетною системою Росії
Країни НАТО зміцнюють колективну безпеку як пряму відповідь на агресивні дії Росії проти України в Криму та на Донбасі.
НАТО посилює оборону у відповідь на агресію Росії в Україні, – генсек Йєнс Столтенберг. Фото: novasmile.ru

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком зустрічі дводенної зустрічі глав МЗС країн альянсу у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда"

"Через агресивні дії Росії проти України, незаконну анексію Криму, дестабілізацію на сході України, НАТО провело найбільше посилення нашої колективної оборони з часів "холодної війни" зі створенням сил швидкого реагування, мультинаціональних батальйонів на східних кордонах. Тож союзники НАТО зміцнюють колективну безпеку як пряму відповідь на те, що Росія зробила проти України", - сказав Столтенберг.

Він вкотре висловив стурбованість новою ракетною системою Росії, яка ставить під загрозу Договір про ліцквідацію ракет середньої та меншої дальності.

Нагадаємо, що НАТО уважно моніторить ситуацію в Чорному морі і збільшує свою військову присутність у регіоні.

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04 12 2018 12:17
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