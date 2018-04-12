НАТО посилює оборону у відповідь на агресію Росії в Україні, – генсек
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком зустрічі дводенної зустрічі глав МЗС країн альянсу у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".
"Через агресивні дії Росії проти України, незаконну анексію Криму, дестабілізацію на сході України, НАТО провело найбільше посилення нашої колективної оборони з часів "холодної війни" зі створенням сил швидкого реагування, мультинаціональних батальйонів на східних кордонах. Тож союзники НАТО зміцнюють колективну безпеку як пряму відповідь на те, що Росія зробила проти України", - сказав Столтенберг.
Він вкотре висловив стурбованість новою ракетною системою Росії, яка ставить під загрозу Договір про ліцквідацію ракет середньої та меншої дальності.
Нагадаємо, що НАТО уважно моніторить ситуацію в Чорному морі і збільшує свою військову присутність у регіоні.
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