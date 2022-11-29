У відповідь на агресію росії НАТО посилює свою присутність від Балтійського до Чорного моря. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг у Бухаресті, на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО

У відповідь на агресію росії НАТО посилює свою присутність від Балтійського до Чорного моря. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг у Бухаресті, на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

"Сьогодні на нашій зустрічі ми обговорювали безпеку в Чорноморському регіоні, який має стратегічне значення для всього НАТО. І виклики, які створює незаконна війна росії в Україні. У відповідь на агресію росії НАТО посилює свою присутність від Балтійського до Чорного моря. Ми створили нові бойові групи, включаючи ту, яку очолює Франція тут, у Румунії. Винищувачі з Канади також допомагають зберегти ваше небо. А американські ракети Patriot посилюють ваш захист", - сказав він на зустрічі зі президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.