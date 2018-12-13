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НАТО посилює військову допомогу Україні

НАТО одноголосно засуджує російську агресію
Північноатлантичний альянс у найближчі тижні має намір передати українським військовим обладнання для захищеного зв’язку.
НАТО посилює військову допомогу Україні Фото: facebook.com/petroporoshenko

Про це заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг на спільній прес-конференції з президентом Порошенком у штаб-квартирі НАТО, повідомляє "Європейська правда".

"Я щойно повідомив президенту Порошенку, що ми доставимо обладнання для захищеного зв’язку до української армії до кінця року", - заявив він.

Генсек наголосив, що цей крок стане одним із проявів реакції на російську агресію в Чорному морі, нагадавши, що Альянс вже надає допомогу ЗСУ через трастові фонди, в тому числі – через фонд, що опікується реформою комунікаційної системи української армії.

Столтенберг повторив, що НАТО одноголосно засуджує російську агресію.

"Не може бути виправдання використанню сили проти українських моряків та кораблів. Росія має невідкладно звільнити моряків та повернути захоплені кораблі", - заявив він.

Нагадаємо, що НАТО уважно моніторить ситуацію в Чорному морі і збільшує свою військову присутність у регіоні.

 

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13 12 2018 13:57
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