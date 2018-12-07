НАТО просить Україну реформувати Службу безпеки, - заява

Союзники по НАТО закликали Україну найкращим чином використовувати інструменти, наявні в розпорядженні комісії Україна-НАТО, зокрема щорічну національну програму співробітництва (РНП), а також реформувати Службу безпеки.

Про це йдеться у заяві, ухваленій за підсумками засідання Грузія-Україна НАТО, повідомляє "Європейська правда".

У НАТО привітали "значний прогрес у проведенні реформ, зокрема нещодавнє прийняття закону про Вищий Антикорупційний суд і Закону про національну безпеку".

"Останній закон є довгоочікуваним і важливим кроком у наближенні українського сектору безпеки і оборони до Євроатлантичних стандартів і практики. Союзники по НАТО закликали Україну виконати положення Закону в цілях зміцнення громадянського контролю і демократичного нагляду над сектором безпеки і оборони в Україні", - йдеться у документі.

Альянс закликає Україну "до подальшого нарощування потенціалу в сфері командування та контролю, планування та складання бюджету, поліпшення військової освіти, а також забезпечення своєчасної реформи служб безпеки".

Що стосується закону про освіту, прийнятого Радою у вересні 2017 року, то союзники закликали Україну повністю виконати рекомендації і висновки Венеціанської комісії, Україна заявила про свою готовність зробити це.

"Успіх реформ в Україні, зокрема боротьба з корупцією та сприяння інклюзивності виборчого процесу, заснованого на демократичних цінностях, повазі прав людини, національних меншин та верховенства права буде мати вирішальне значення для створення основи для процвітаючої і мирної України, міцно закріпленої серед європейських демократій", - йдеться у документі.

Нагадаємо, що вчора минув перший день саміту НАТО в Брюсселі, в результаті якого прийняли декларацію, в якій офіційно підтверджується прагнення України до членства в Північноатлантичному альянсі.