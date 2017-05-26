НАТО приєднається до коаліції проти ІДІЛ, але не братиме участі у боях
"Це стане потужним політичним сигналом відданості НАТО у боротьбі з тероризмом та поліпшить координацію всередині коаліції", – повідомив генеральний секретар альянсу Йенс Столтенберг, йдеться на сайті НАТО, інформує "112.Україна".
За його словами, "це не означає, що НАТО буде брати участь в бойових операціях".
Столтенберг повідомив, що цивільні літаки AWACS, оснащені системами радіовиявлення і наведення, допоможуть "поліпшити коаліції управління повітряним простором". Також буде посилений обмін розвідувальними даними.
Столтенберг додав, що раніше всі члени Північноатлантичного альянсу окремо вступили в коаліцію по боротьбі з ІДІЛ.
Нагадаємо, що терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за вибух на стадіоні Manchester Arena у Великій Британії.
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