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НАТО приєднається до коаліції проти ІДІЛ, але не братиме участі у боях

НАТО не буде брати участі в бойових операціях проти ІДІЛ, але допоможе міжнародній коаліції розвідданими
НАТО приєднується до очолюваної США міжнародної коаліції по боротьбі з терористичною організацією "Ісламську державу".
НАТО приєднається до коаліції проти ІДІЛ, але не братиме участі у боях Фото:ukrinform.ua

"Це стане потужним політичним сигналом відданості НАТО у боротьбі з тероризмом та поліпшить координацію всередині коаліції", – повідомив генеральний секретар альянсу Йенс Столтенберг, йдеться на сайті НАТО, інформує "112.Україна".

За його словами, "це не означає, що НАТО буде брати участь в бойових операціях".

Столтенберг повідомив, що цивільні літаки AWACS, оснащені системами радіовиявлення і наведення, допоможуть "поліпшити коаліції управління повітряним простором". Також буде посилений обмін розвідувальними даними.

Столтенберг додав, що раніше всі члени Північноатлантичного альянсу окремо вступили в коаліцію по боротьбі з ІДІЛ.

Нагадаємо, що терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за вибух на стадіоні Manchester Arena у Великій Британії.

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26 05 2017 08:23
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