НАТО приєднається до коаліції проти ІДІЛ, але не братиме участі у боях

НАТО не буде брати участі в бойових операціях проти ІДІЛ, але допоможе міжнародній коаліції розвідданими

НАТО приєднується до очолюваної США міжнародної коаліції по боротьбі з терористичною організацією "Ісламську державу".

"Це стане потужним політичним сигналом відданості НАТО у боротьбі з тероризмом та поліпшить координацію всередині коаліції", – повідомив генеральний секретар альянсу Йенс Столтенберг, йдеться на сайті НАТО, інформує "112.Україна".

За його словами, "це не означає, що НАТО буде брати участь в бойових операціях".

Столтенберг повідомив, що цивільні літаки AWACS, оснащені системами радіовиявлення і наведення, допоможуть "поліпшити коаліції управління повітряним простором". Також буде посилений обмін розвідувальними даними.

Столтенберг додав, що раніше всі члени Північноатлантичного альянсу окремо вступили в коаліцію по боротьбі з ІДІЛ.