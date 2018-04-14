НАТО скликає термінове засідання для обговорення удару по Сирії
"Мета зустрічі полягає в тому, щоб Франція, Сполучене Королівство та Сполучені Штати могли поінформувати Раду з приводу останніх подій у Сирії", - йдеться у повідомленні на сайті Альянсу, інформує "Укрінформ".
Після зустрічі Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг проведе прес-конференцію. Захід буде доступний у прямому ефірі на супутнику та на веб-сайті НАТО. Трансляція буде вестися англійською та французькою мовами.
Раніше, Франція оприлюднила доповідь про ймовірне застосування хімічної зброї в сирійському місті Дума 7 квітня.
Внаслідок авіаударів біля Хомсу (Сирія) троє цивільних осіб зазнали поранень. За даними Міноборони Великої Британії, під час удару також було застосовано 4 бойових реактивних літаки Tornado. Франція заявила, що використала ракети, які було випущено з винищувача Rafale.
Президент Росії Володимир Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що РФ скликає екстрене засідання Радбезу ООН"для обговорення агресивних дій США та їх союзників".
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