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НАТО скликає термінове засідання для обговорення удару по Сирії

Метою є інформування Північноатлантичної ради щодо останніх подій у Сирії
Цього вечора Північноатлантична рада зустрінеться на рівні послів в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
НАТО скликає термінове засідання для обговорення удару по Сирії Йенс Столтенберг. Фото: AFP

 "Мета зустрічі полягає в тому, щоб Франція, Сполучене Королівство та Сполучені Штати могли поінформувати Раду з приводу останніх подій у Сирії", -  йдеться у повідомленні на сайті Альянсу, інформує "Укрінформ".

Після зустрічі Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг проведе прес-конференцію. Захід буде доступний у прямому ефірі на супутнику та на веб-сайті НАТО. Трансляція буде вестися англійською та французькою мовами.

Раніше, Франція оприлюднила доповідь про ймовірне застосування хімічної зброї в сирійському місті Дума 7 квітня.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія разом почали військові удари в Сирії у відповідь на застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Внаслідок авіаударів біля Хомсу (Сирія) троє цивільних осіб зазнали поранень. За даними Міноборони Великої Британії, під час удару також було застосовано 4 бойових реактивних літаки Tornado. Франція заявила, що використала ракети, які було випущено з винищувача Rafale.

Президент Росії Володимир Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що РФ скликає екстрене засідання Радбезу ООН"для обговорення агресивних дій США та їх союзників".

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14 04 2018 15:58
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