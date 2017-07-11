НАТО створює командування, яке забезпечить швидке пересування військ
Про це оголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ напередодні засідання міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі, повідомляє "Радіо Свобода".
Командування опікуватимуться захистом основних судноплавних шляхів в Атлантиці задля покращення сполучення між Північною Америкою та Європою, заявив Столтенберґ.
Командну структуру НАТО було зменшено протягом останніх років з метою скорочення витрат та посилення ефективності.
Покращення пересування військ всередині Європи є відповіддю на занепокоєння стосовно здатності НАТО достатньо швидко реагувати.
"Наша здатність переміщувати війська є ключовою задля стримування та колективної оборони. Йдеться на тільки про командування. Ми також маємо забезпечити, щоб дороги та мости були достатньо міцні, щоб ними могли пересуватись наші найбільші машини, а залізниці обладнані для швидкого розгортання танків та важкого озброєння", – наголосив Столтенберґ.
Міністр оборони США Джеймс Маттіс приєднається до решти міністрів оборони в середу та четвер, щоб прийняти рішення про створення нового Північноатлантичного командування, а також командування з логістики, яке б забезпечило швидке пересування військ Європою.
Нагадаємо, що посол України в НАТО Вадим Пристайко заявив, що Україну вже у наступному році можуть запросити до програми для особливих партнерів Альянсу Enhance Opportunity Program.
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