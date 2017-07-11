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НАТО створює командування, яке забезпечить швидке пересування військ

Командну структуру НАТО було зменшено протягом останніх років з метою скорочення витрат та посилення ефективності
НАТО має намір створити два нові командування, щоб покращити спротив загрозі, що надходить від Росії
НАТО створює командування, яке забезпечить швидке пересування військ Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Про це оголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ напередодні засідання міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі, повідомляє "Радіо Свобода".

Командування опікуватимуться захистом основних судноплавних шляхів в Атлантиці задля покращення сполучення між Північною Америкою та Європою, заявив Столтенберґ.

Командну структуру НАТО було зменшено протягом останніх років з метою скорочення витрат та посилення ефективності.

Покращення пересування військ всередині Європи є відповіддю на занепокоєння стосовно здатності НАТО достатньо швидко реагувати.

"Наша здатність переміщувати війська є ключовою задля стримування та колективної оборони. Йдеться на тільки про командування. Ми також маємо забезпечити, щоб дороги та мости були достатньо міцні, щоб ними могли пересуватись наші найбільші машини, а залізниці обладнані для швидкого розгортання танків та важкого озброєння", – наголосив Столтенберґ.

Міністр оборони США Джеймс Маттіс приєднається до решти міністрів оборони в середу та четвер, щоб прийняти рішення про створення нового Північноатлантичного командування, а також командування з логістики, яке б забезпечило швидке пересування військ Європою.

Нагадаємо, що посол України в НАТО Вадим Пристайко заявив, що Україну вже у наступному році можуть запросити до програми для особливих партнерів Альянсу Enhance Opportunity Program.

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07 11 2017 23:21
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