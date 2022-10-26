НАТО та Румунія навчатимуть українських парамедиків

Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха НАТО та Румунія підписали угоду про співпрацю з метою навчання парамедиків для українських служб швидкого реагування.

Про це повідомила пресслужба НАТО.

Відзначається, що цей тренінг допоможе підвищити спроможність української медичної системи в умовах широкомасштабної збройної агресії росії проти України – ситуації, яка погіршилася із настанням зими, та поточними викликами, пов’язаними з пандемією COVID-19.

Навчання проходитимуть у Румунії за сприяння департаменту з надзвичайних ситуацій міністерства внутрішніх справ країни.

Румунія та Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха НАТО через Трастовий фонд реагування на пандемію фінансуватимуть навчання та матеріально-технічну підтримку.

На церемонії підписання угоди були присутні державний секретар міністерства внутрішніх справ Румунії Раед Арафат, постійний представник Румунії при НАТО, посол Дан Некулаеску та Тім Ланнан, голова Євроатлантичного центру НАТО з координації реагування на катастрофи.

Раніше повідомлялось, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс має посилити підтримку, щоб Україна виграла війну.