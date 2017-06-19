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НАТО в ході військових навчань відпрацювало відбиття атаки РФ

Навчання проходили два дні
Американські та британські військові провели широкомасштабні навчання НАТО на кордоні між Польщею і Литвою.
НАТО в ході військових навчань відпрацювало відбиття атаки РФ Фото: gettyimages

В ході навчань військові відпрацювали сценарій, в ході якого Росія нібито намагалася відрізати балтійські держави від іншої частини Альянсу.

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що протяжність кордону в районі, відомому як Сувалкскій коридор, становить 104 км. Якщо Росія його захопить, то вона відріже Естонію, Литву і Латвію від НАТО.

Навчання проходили два дні. У них брали участь вертольоти США і Британії, а також війська з Польщі, Литви та Хорватії.

"Ми повинні практикуватися, ми повинні продемонструвати, що ми можемо підтримувати союзників, забезпечити збереження коридору і підтримувати цей зв'язок", - сказав командувач американських сил в Європі Бен Ходжес.

Нагадаємо, що у травні в Естонії відбулися найбільші в історії країни міжнародні навчання НАТО під назвою "Kevadtorm-2017" ("Весняний шторм-2017"). У них взяли участь близько 9 тис. військовослужбовців з Естонії, а також держав-членів і партнерів НАТО. У маневрах, які проходили переважно на півночі і північному сході країни, поблизу кордону з Росією, взяли участь військові з України, Великої Британії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Польщі, країн Балтії, Канади, США та Грузії.

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