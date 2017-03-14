НАТО: вибори в Абхазії не сприяють покращенню ситуації в Грузії
"НАТО не визнає вибори, проведені 12 березня в грузинському регіоні Абхазія. Ці вибори не сприяють вирішенню ситуації в Грузії", - заявив у вівторок спеціальний представник генерального секретаря НАТО на Кавказі і в Середній Азії Джеймс Аппатурай, повідомляє "Укрінформ".
У НАТО також в черговий раз заявили, що союзники ніколи не визнають Абхазію і Південну Осетію незалежними державами.
"Альянс продовжує надавати підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії в рамках міжнародно визнаних кордонів", - підкреслив Аппатурай.
Нагадаємо, 12 березня у відділеній від Грузії Абхазії походили вибори до Держдуми РФ.
Абхазія оголосила про свою незалежність після російсько-грузинського військового конфлікту в серпні 2008 року. Її незалежність зараз визнають Росія, Венесуела, Нікарагуа і Науру.
ООН, як і раніше розглядає Абхазію як територію Грузії, а Тбілісі наполягає на тому, що Росія окупувала територію Абхазії (як і Південної Осетії). Москва стверджує, що допомагає двом невизнаним державам.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану