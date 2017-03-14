НАТО: вибори в Абхазії не сприяють покращенню ситуації в Грузії

У НАТО також в черговий раз заявили, що союзники ніколи не визнають Абхазію і Південну Осетію незалежними державами

НАТО не визнає вибори, проведені в окупованому грузинському регіоні Абхазія.

"НАТО не визнає вибори, проведені 12 березня в грузинському регіоні Абхазія. Ці вибори не сприяють вирішенню ситуації в Грузії", - заявив у вівторок спеціальний представник генерального секретаря НАТО на Кавказі і в Середній Азії Джеймс Аппатурай, повідомляє "Укрінформ".

У НАТО також в черговий раз заявили, що союзники ніколи не визнають Абхазію і Південну Осетію незалежними державами.

"Альянс продовжує надавати підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії в рамках міжнародно визнаних кордонів", - підкреслив Аппатурай.

Нагадаємо, 12 березня у відділеній від Грузії Абхазії походили вибори до Держдуми РФ.

Абхазія оголосила про свою незалежність після російсько-грузинського військового конфлікту в серпні 2008 року. Її незалежність зараз визнають Росія, Венесуела, Нікарагуа і Науру.

ООН, як і раніше розглядає Абхазію як територію Грузії, а Тбілісі наполягає на тому, що Росія окупувала територію Абхазії (як і Південної Осетії). Москва стверджує, що допомагає двом невизнаним державам.