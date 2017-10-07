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НАТО виділило Україні 40 млн та передасть обладнання супутникового зв'язку

Кошти використають у таких галузях, як командування управлінням, кіберзахист і медична реабілітація
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс через свої десять трастових фондів виділив Україні 40 млн євро, а також працює над тим, щоб надати Україні обладнання супутникового зв'язку.
НАТО виділило Україні 40 млн та передасть обладнання супутникового зв Фото: reuters.com

"НАТО і надалі надаватиме Україні практичну допомогу, сьогодні ми переглянули наш комплексний пакет допомоги Україні. Через 10 різних трастових фондів країни-члени НАТО виділили майже 40 млн євро на підтримку України. Зараз ми працюємо над тим, щоб надати Україні обладнання супутникового зв'язку", - сказав Столтенберг на спільній з Президентом Петром Порошенком прес-конференції за результатами засідання комісії Україна - НАТО.

За його словами, кошти використають у таких галузях, як командування управлінням, кіберзахист і медична реабілітація, інформує Liga.net.

Зі свого боку Порошенко виступив за новий трастовий фонд НАТО для створення в Україні мережі установ для психологічної реабілітації учасників АТО і членів їхніх сімей.

Столтенберг також повідомив, що НАТО має намір передати Україні обладнання супутникового зв'язку.

Нагадаємо, що комісія Україна-НАТО погодила початок діалогу про подачу Україною заявки на отримання плану дій щодо членства в альянсі.

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