НАТО закликає росію терміново відновити зернову угоду

росії необхідно в терміновому порядку відновити дію зернової угоди, щоб Україна змогла продовжувати експорт сільгосппродукції.

Про це заявила прес-секретар НАТО Оана Лунгеску.з посиланням на Reuters.

"Президент путін має припинити робити продовольство зброєю і закінчити свою незаконну війну проти України. Ми закликаємо росію переглянути своє рішення і терміново відновити угоду, щоб продовольство потрапило до тих, хто його найбільше потребує", - наголосила Лунгеску.

За її словами, зернову угоду, яку було затверджено у Туреччині, підтримують усі країни-члени Альянсу.

"Цей експорт допоміг знизити ціни на продовольство у всьому світі", - додала прес-секретар.

Нагадаємо, вчора, 29 жовтня, Росія заявила про свій вихід з зернової угоди нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою БПЛА".

Після цього в Євросоюзі закликали владу рф скасувати своє рішення щодо зернової угоди.