НАТО закликає росію терміново відновити зернову угоду
Про це заявила прес-секретар НАТО Оана Лунгеску.з посиланням на Reuters.
"Президент путін має припинити робити продовольство зброєю і закінчити свою незаконну війну проти України. Ми закликаємо росію переглянути своє рішення і терміново відновити угоду, щоб продовольство потрапило до тих, хто його найбільше потребує", - наголосила Лунгеску.
За її словами, зернову угоду, яку було затверджено у Туреччині, підтримують усі країни-члени Альянсу.
"Цей експорт допоміг знизити ціни на продовольство у всьому світі", - додала прес-секретар.
Нагадаємо, вчора, 29 жовтня, Росія заявила про свій вихід з зернової угоди нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою БПЛА".
Після цього в Євросоюзі закликали владу рф скасувати своє рішення щодо зернової угоди.
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