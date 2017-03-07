НАТО закликає українську владу викорінити корупцію і вплив олігархів

В НАТО відзначили, що, підтримуючи Україну, країни-члени Альянсу забезпечують і власний захист

Глава Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі закликав українську владу боротися з корупцією і олігархічним впливом в країні.

Глава Парламентської асамблеї Альянсу Паоло Аллі закликав Україну активізувати зусилля в проведенні важливих реформ, "зокрема по боротьбі з корупцією та олігархічним впливом".

"Не дивлячись на недавні досягнення, Україні потрібно ще багато чого зробити", - наголосив він.

"Ми знаємо, що, підтримуючи Україну, ми захищаємо і себе ... Наша позиція по Україні чітка і міцна - ми категорично засуджуємо подальшу окупацію Росією частини території України, підтримуємо євроатлантичну України", - заявив Аллі під час 95-го семінару Асамблеї в рамках ініціативи Роуза-Рота у Києві, повідомляє "Укрінформ".

Відзначимо, що 1 липня 2017 року посол Нідерландів Кейс Кломпенхаувер назвав ненадійну судову систему і корупцію головними факторами, що руйнують впевненість іноземних інвесторів в Україні.

Нагадаємо, що 24 травня в 15 областях України пройшла антикорупційна операція, в якій було задіяно близько 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, проводилися 450 обшуків. Поліція заявила, що зібрала докази, що податкова служба під керівництвом Олександра Клименка завдала державі збитків на суму 95,921 млрд грн. 23 затриманих податківців доставили на вертольотах до Києва.

Водночас, колишні податківці, затримані у справі про "податкові майданчики", сплатили у судах понад 37 млн грн застав.