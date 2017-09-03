НАТО засудило блокаду Донбасу
У НАТО занепокоєні блокадою, яка відбувається на сході країни з ініціативи деяких народних депутатів.
Про це повідомляє прес-служба МЗС України.
У Альянсі наголосили на необхідності вирішення існуючих протиріч щодо торгівлі з окупованими територіями у законному руслі.
Нагадаємо, що вже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.
Блокада призвела до дефіциту антрацитового вугілля – 15 лютого в Україні запроваджено надзвичайні заходи у сфері енергетики.
Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.
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