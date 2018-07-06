НАТО затвердило розміщення нових командних центрів у США і Німеччині
Нове об’єднане командування в Атлантиці (Joint Force Command for the Atlantic) буде розміщуватися Норфолку, у Сполучених Штатах. Командування з логістики (Enabling Command) буде базуватися в Ульмі, у Німеччині.
"Це необхідно для посилення НАТО. Міністри також затвердили пропозицію щодо розширення командної структури на понад 1200 осіб", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі, інформує Європейська правда.
Раніше ЗМІ повідомляли, що німецький центр відповідатиме за логістику військ та військової техніки й устаткування.
Основними завданнями нового командного центру у США мають стати контроль і координація переміщень на повітряних та морських шляхах між Північною Америкою та Європою через Атлантику.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов