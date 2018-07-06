НАТО затвердило розміщення нових командних центрів у США і Німеччині

"Це необхідно для посилення НАТО"

Міністри оборони країн НАТО затвердило рішення про розміщення двох нових командних центрів у США та Німеччині.

Нове об’єднане командування в Атлантиці (Joint Force Command for the Atlantic) буде розміщуватися Норфолку, у Сполучених Штатах. Командування з логістики (Enabling Command) буде базуватися в Ульмі, у Німеччині.

"Це необхідно для посилення НАТО. Міністри також затвердили пропозицію щодо розширення командної структури на понад 1200 осіб", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі, інформує Європейська правда.

Раніше ЗМІ повідомляли, що німецький центр відповідатиме за логістику військ та військової техніки й устаткування.

Основними завданнями нового командного центру у США мають стати контроль і координація переміщень на повітряних та морських шляхах між Північною Америкою та Європою через Атлантику.