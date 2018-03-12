НАТО збільшує присутність в регіоні Чорного моря і стежить за діями Росії
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".
"НАТО збільшило присутність в Чорноморському регіоні. Минулого року ми збільшили присутність кораблів НАТО у Чорному морі з 80 до 120 днів. МИ маємо місію повітряної поліції в регіоні, а також у нас є мультинаціональна бригада в Румунії", - сказав Столтенберг.
Генсек також підкреслив, що Альянс і надалі підтримує територіальну цілісність і суверенітет України і надає політичну і практичну підтримку.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко закликав країни Північноатлантичного альянсу направити військові кораблі в Азовське море після атаки Росії на українських моряків у Керченській протоці.
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