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НАТО збільшує присутність в регіоні Чорного моря і стежить за діями Росії

Альянс і надалі підтримує територіальну цілісність і суверенітет України
НАТО уважно моніторить ситуацію в Чорному морі і збільшує свою військову присутність у регіоні.
НАТО збільшує присутність в регіоні Чорного моря і стежить за діями Росії Фото: mil.gov.ua

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"НАТО збільшило присутність в Чорноморському регіоні. Минулого року ми збільшили присутність кораблів НАТО у Чорному морі з 80 до 120 днів. МИ маємо місію повітряної поліції в регіоні, а також у нас є мультинаціональна бригада в Румунії", - сказав Столтенберг.

Генсек також підкреслив, що Альянс і надалі підтримує територіальну цілісність і суверенітет України і надає політичну і практичну підтримку.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко закликав країни Північноатлантичного альянсу направити військові кораблі в Азовське море після атаки Росії на українських моряків у Керченській протоці.

 

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03 12 2018 14:12
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