НАТО збільшить кількість військових в Афганістані

Упродовж останніх тижнів про свою готовність розширити контингент заявили вже кілька країн-членів Альянсу

Країни-члени НАТО збираються відправити до Афганістану додатково кілька тисяч військових.

Про це в суботу, 4 листопада, повідомляє інформагенція dpa, посилаючись на свої джерела в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, пише DW.

У майбутньому кількість військових, що беруть участь у місії "Рішуча підтримка" з навчання афганської армії та поліції, має зрости до щонайменше 15800 осіб з теперішніх 12400.

Причиною майбутнього розширення є посилення активності терористичного угруповання "Талібан" в Афганістані. Відповідне рішення про збільшення чисельності місії мають оголосити під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО наступного тижня.

Місія НАТО Resolute Support ("Рішуча підтримка") стартувала на початку 2015 року, замінивши 13-річну бойову місію Міжнародних сил з підтримки безпеки в Афганістані (ISAF). Якщо в рамках ISAF на території країни перебували 140 тис. військових НАТО, то чисельність персоналу нової місії поки обмежується приблизно 12-13 тис. військових. Вони не беруть участі в бойових діях, а займаються натомість вишколом та консультуванням афганських сил безпеки.

Після виведення більшої частини іноземних військових з території Афганістану активізувалися дії бойовиків руху "Талібан" які почали відвойовувати території. А тому в НАТО ще навесні почали розглядати можливість збільшення контингенту. У серпні президент США Дональд Трамп заявив про збільшення кількості американських військових в Афганістані та закликав зробити аналогічні кроки партнерів по НАТО.

Нагадаємо, 2 листопада в Афганістані на північний захід від Кабула підірвали цистерни з паливом, у результаті чого загинули не менше 15 людей, ще 27 постраждали.