Офіційне відео НАТО про Україну починається з мітингу Партії регіонів
Ролик за назвою "20 років відносин Україна - НАТО. Як Альянс підтримував країну?" починається з кадрів, на яких видно прихильників Партії регіонів з партійними прапорами біля Верховної ради у піднесеному настрої.Ймовірно, це кадри з мітингу регіоналів більше ніж десятирічної давнини.
Відео опубліковано у неділю у Twitter НАТО.
20 years of #Ukraine - #NATO relations. How did the Alliance support the country? pic.twitter.com/9QAg0t5HTD— NATO (@NATO) 9 июля 2017 г.
Нагадаємо, саме в період правління Партії регіонів з українського законодавства було вилучено всі згадки про наміри України вступити до альянсу. Ці норми були відновлені лише влітку 2017 року.
Як відомо, 10 липня Україну відвідає Північноатлантична рада НАТО під головуванням генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберга. Столтенберг також виступить в понеділок у Верховній Раді. Північноатлантична рада та генеральний секретар також зустрінуться зі спікером парламенту та головами парламентських фракцій.
Крім того, 10 липня відбудеться зустріч Комісії Україна-НАТО за участю президента України Петра Порошенка.
Раніше Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України", яким інтеграцію в НАТО визначено одним з національних пріоритетів.
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