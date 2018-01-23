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Нацагентство з повернення активів показало квартиру Клименка, - ФОТО

Щоб у неї потрапити, співробітникам АРМА знадобилася допомога поліції
Національному агентству України з повернення корупційних активів (АРМА), незважаючи на опір невідомих осіб, вдалося зайти в київську квартиру колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка на бульварі Тараса Шевченка.
Нацагентство з повернення активів показало квартиру Клименка, - ФОТО Фото: facebook.com/arma.gov.ua

Для цього довелося звернутися за допомогою до поліцейського спецназу КОРД, - повідомила прес-служба агентства.

АРМА також показала фотографії цього житла.Повідомляється, що 200-метрову квартиру №32 в будинку №27б (ЖК "Діамант"), власником якої є компанія з управління активами "Ексельсіор" (колишня КУА "Юнісон Фінанс"), передано в управління компанії-управителю "Бізнес-центр Навігатор".

Фото: facebook.com/arma.gov.ua

Раніше повідомляли, що співробітники Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, виконуючи ухвалу Печерського суду, намагаються прийняти в управління квартиру в одному з житлових комплексів міста Києва.

Нагадаємо, що Клименка підозрюють за ч.1 ст.255 та ч.2 ст.364 КК України (створення та участь у злочинній організації та зловживання службовим становищем). Клименку інкримінують створення так званих "податкових майданчиків", які в 2011-2014 роках дозволяли ухилятися від сплати податків. Загальна сума збитків, завданих державі, оцінюється майже в 96 млрд гривень.

На початку жовтня головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що заарештовані активи Клименка переходять в управління АРМА. У тому числі: 77 елітних квартир в Печерському районі Києва, 17 недобудованих будинків у Козині Київської області, майно охоронної структури "Скіф", а також база відпочинку в Київській області. Крім того, агентству передані 22 елітні автомобілі і 1 тис. залізничних напіввагонів, вартістю 900 млн гривень.

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23 01 2018 21:54
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