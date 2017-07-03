Нацбанк готує санкції проти Сбербанку
"У разі підтвердження цієї інформації, НБУ ініціюватиме перед РНБО питання щодо застосування санкцій до дочірнього банку "Сбєрбанку" Росії в Україні - ПАТ "Сбєрбанк"",- йдеться у повідомленні регулятора.
Як відомо, відповідно до статті 5 закону "Про санкції", рішення щодо застосування санкцій щодо окремих юридичних осіб приймаються РНБО та вводяться в дію указом Президента України.
Раніше повідомляли, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просить запровадити санкції щодо російського "Сбербанку", який заявив, що обслуговує клієнтів із паспортами терорганізацій "ДНР" і "ЛНР".
Нагадаємо, російський Сбєрбанк приступив до обслуговування в своїх відділеннях клієнтів, що надають "паспорти" громадян так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки".
Зазначимо, що раніше російські ЗМІ повідомляли, що банки РФ не обслуговують власників цих "паспортів" незважаючи на указ Путіна.
18 лютого президент Росії Владімір Путін підписав указ про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Таким чином, Росія фактично визнала паспорти так званих самоназваних "ЛНР" та "ДНР".
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