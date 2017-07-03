Нацбанк готує санкції проти Сбербанку

НБУ ініціюватиме санкції проти "Сбербанка", через рішення приймати паспорти "ДНР / ЛНР"

НБУ ініціюватиме перед РНБО питання щодо застосування санкцій до дочірнього банку "Сбєрбанку" Росії в Україні - ПАТ "Сбєрбанк".

"У разі підтвердження цієї інформації, НБУ ініціюватиме перед РНБО питання щодо застосування санкцій до дочірнього банку "Сбєрбанку" Росії в Україні - ПАТ "Сбєрбанк"",- йдеться у повідомленні регулятора.

Як відомо, відповідно до статті 5 закону "Про санкції", рішення щодо застосування санкцій щодо окремих юридичних осіб приймаються РНБО та вводяться в дію указом Президента України.

Раніше повідомляли, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просить запровадити санкції щодо російського "Сбербанку", який заявив, що обслуговує клієнтів із паспортами терорганізацій "ДНР" і "ЛНР".