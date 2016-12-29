Нацбанк монетизував облігації внутрішньої державної позики для ПриватБанку

Кошти, отримані від продажу облігацій, здебільшого спрямували на погашення заборгованості банку перед Нацбанком за кредитами рефінансування

Національний банк України монетизував облігації внутрішньої державної позики для ПАТ КБ "ПриватБанк".

"У рамках оздоровлення ПАТ КБ "ПриватБанк" Національний банк України монетизував облігації внутрішньої державної позики, випущені Міністерством фінансів для капіталізації банку після його переходу у державну власність. Для цього вчора, 28 грудня 2016 р., Національний банк купив ОВДП на суму 25,8 млрд грн", - повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що кошти, отримані від продажу ОВДП, більшою мірою спрямували на погашення заборгованості банку перед НБУ за кредитами рефінансування.

Вчора після монетизації ПАТ КБ "ПриватБанк" вже погасив цю заборгованість перед регулятором.

Відтак, кошти від монетизації ОВДП для ПАТ КБ "ПриватБанк" не буде спрямовано на покриття відтоків за депозитами з банку, і вони не матимуть значного впливу на валютний ринок та рівень інфляції.

Відзначимо, Національний банк України надав націоналізованому "ПриватБанку" додатковий кредит рефінансування у розмірі 10 мільярдів гривень для підтримки ліквідності.