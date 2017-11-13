Нацбанк наполягає на законності націоналізації Приватбанку
"Воно (рішення про націоналізацію - ред.) Реалізовано відповідно до закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - цитує агентство Інтерфакс-Україна заяву НБУ у відповідь на повідомлення екс-власника банку Геннадія Боголюбова про можливий позов до міжнародного суду.
Нагадаємо, що колишній співвласник Приватбанку Геннадій Боголюбов 6 листопада направив уряду України повідомлення з вимогою компенсації за "незаконну експропріацію" його частки і рахунків у Приватбанку.
При цьому Боголюбов зазначив, що крім громадянств України, Ізраїлю та Кіпру він має також громадянство Великобританії і висуває свої вимоги в рамках двосторонньої міжурядової угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій 1993 року, зберігаючи за собою право ініціювати арбітражне провадження у цій справі без подальшого повідомлення українського уряду.
Екс-власник Приватбанку вимагає від влади України відновити шляхом реституції його права на націоналізовану фінансову установу. Крім прав на Приватбанк, заявник вимагає поновити його активи в банку, які були обмінені на акції додаткової емісії банку в рамках процедури bail-in.
В якості альтернативного варіанту реституції, Боголюбов готовий прийняти фінансову компенсацію його частки в Приватбанку до націоналізації, а також особистих коштів, що знаходяться в фінустанові.
Свої вимоги він аргументує тим, що він був позбавлений прав власності на банк у незаконний спосіб.
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