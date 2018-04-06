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Нацбанк не збирається пом'якшувати монетарну політику навіть після отримання грошей від МВФ

Також в НБУ повідомили, про ризики для економіки у разі відсутності траншу МВФ
Національний банк України не буде пом’якшувати монетарну політику навіть у випадку отримання Україною чергового траншу Міжнародного валютного фонду на суму 2 мільярди доларів.
Нацбанк не збирається пом Фото: finclub.net

В НБУ вважають малоймовірним зниження облікової ставки до кінця року. Нагадаємо, що наразі облікова ставка НБУ становить 17%. Про це йшлося на засіданні Комітету з монетарної політики, протокол якого опублікували на офіційному сайті Нацбанку.

"Українська економіка, як і раніше, суттєво залежить від ситуації на зовнішніх ринках - як фінансових, так і товарних. Відтак, відсутність фінансової підтримки з боку офіційних кредиторів підвищує вразливість економіки та фінансового ринку України, особливо в умовах обмеженого доступу на світові ринки капіталу", - йдеться в протоколі.

Крім цього, на засіданні Комітету з монетарної політики зазначили, що потенційні кроки уряду щодо позбавлення регулятора незалежності та використання міжнародних резервів для покриття бюджетного дефіциту призведуть до накопичення зовнішніх та внутрішніх боргів та зростання інфляції.

Також, в Нацбанку повідомляли, що у разі відсутності траншу МВФ готові запровадити валютні обмеження в Україні.

Нагадаємо, що підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня і створення Антикорупційного суду - це дві головні вимоги МВФ, прогрес в яких необхідний для нового траншу в рамках чинної кредитної програми.

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04 06 2018 14:14
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