Нацбанк не збирається пом'якшувати монетарну політику навіть після отримання грошей від МВФ
В НБУ вважають малоймовірним зниження облікової ставки до кінця року. Нагадаємо, що наразі облікова ставка НБУ становить 17%. Про це йшлося на засіданні Комітету з монетарної політики, протокол якого опублікували на офіційному сайті Нацбанку.
"Українська економіка, як і раніше, суттєво залежить від ситуації на зовнішніх ринках - як фінансових, так і товарних. Відтак, відсутність фінансової підтримки з боку офіційних кредиторів підвищує вразливість економіки та фінансового ринку України, особливо в умовах обмеженого доступу на світові ринки капіталу", - йдеться в протоколі.
Крім цього, на засіданні Комітету з монетарної політики зазначили, що потенційні кроки уряду щодо позбавлення регулятора незалежності та використання міжнародних резервів для покриття бюджетного дефіциту призведуть до накопичення зовнішніх та внутрішніх боргів та зростання інфляції.
Також, в Нацбанку повідомляли, що у разі відсутності траншу МВФ готові запровадити валютні обмеження в Україні.
Нагадаємо, що підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня і створення Антикорупційного суду - це дві головні вимоги МВФ, прогрес в яких необхідний для нового траншу в рамках чинної кредитної програми.
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