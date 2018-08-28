Нацбанк не збирається утримувати курс гривні
Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій під час круглого столу "Що станеться з гривнею восени?", організованого "Фінансовим клубом".
"У нас вже кілька років плаваючий курс. НБУ не відповідає за курс ні за законом, ні за Конституцією. Наше завдання – це досягнення цінової стабільності", – повідомив Чурій.
За його словами, останні 20 років курс був ознакою економічної і політичної стабільності в державі.
"Ідея підтримки курсу невірна в корені. НБУ не друкує долари і євро. Ми можемо тільки впливати на попит і пропозицію на ринку, але, якщо попит набагато більше, ніж пропозиція, то наші резерви зараз обмежені для операцій. На підтримку курсу з 2011 по 2014 НБУ витратив $40 млрд, тоді як наш держборг $46 млрд. І до чогось хорошого це призвело?", – Зазначив Чурій.
Він вважає, що хвилювання населення з приводу курсу є виправданим.
"Хай дивляться, нехай хвилюються! Ми підтримуємо, що населення хвилюється, тому що ми не можемо впливати на курс", – сказав він.
Згідно зі статтею 99 Конституції України, "забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави – Національного банку України", а згідно зі статтею 6 закону України "Про національний банк України", під час виконання своєї основної функції Національний банк має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі.
Нагадаємо, сукупний державний і гарантований державою борг за липень 2018 року скоротився на 0,76% або на $590 млн – до $75,71 млрд. Водночас у національній валюті державний борг збільшився на 1,38% або на 27,64 млрд грн – до 2,026 трлн грн.
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