Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Нацбанк обшукували в зв'язку з розслідуванням минулорічних корупційних справ

Наголошується, що документи надаються добровільно
Національне антикорупційне бюро пояснює обшуки в Національному банку розслідуванням фактів зловживання керівництвом НБУ в період 2015-2016 років.
Нацбанк обшукували в зв Фото: Наталія Сколоздра / iPress.ua

"У відповідь на чисельні запити ЗМІ повідомляємо станом на 16 годину 29 березня детективи НАБУ спільно з Департаментом захисту економіки Нацполіції проводять слідчі дії в Національному банку України, під час яких здійснюється виїмка документів", – роз'яснюють в прес-центрі НАБУ.

Наголошується, що документи надаються добровільно.

Слідчі дії відбуваються в рамках розслідування кримінального провадження за фактами зловживання посадовцями НБУ своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, які за попередньою змовою зі службовими особами низки комерційних банків в порушення Закону "Про банки та банківську діяльність" вчинили дії, які спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

Йдеться про період 2015-2016 років.

Розслідування за цими фактами детективи НАБУ розпочали в лютому 2017 року. Наразі жодному з учасників про підозру не повідомлено, підкреслюють в НАБУ.

Розслідування триває.

Нагадаємо, сьогодні детективи Національного антикорупційного бюро України проводять слідчі дії у Національному банку.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 03 2017 17:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.