Нацбанк обшукували в зв'язку з розслідуванням минулорічних корупційних справ
"У відповідь на чисельні запити ЗМІ повідомляємо станом на 16 годину 29 березня детективи НАБУ спільно з Департаментом захисту економіки Нацполіції проводять слідчі дії в Національному банку України, під час яких здійснюється виїмка документів", – роз'яснюють в прес-центрі НАБУ.
Наголошується, що документи надаються добровільно.
Слідчі дії відбуваються в рамках розслідування кримінального провадження за фактами зловживання посадовцями НБУ своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, які за попередньою змовою зі службовими особами низки комерційних банків в порушення Закону "Про банки та банківську діяльність" вчинили дії, які спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.
Йдеться про період 2015-2016 років.
Розслідування за цими фактами детективи НАБУ розпочали в лютому 2017 року. Наразі жодному з учасників про підозру не повідомлено, підкреслюють в НАБУ.
Розслідування триває.
Нагадаємо, сьогодні детективи Національного антикорупційного бюро України проводять слідчі дії у Національному банку.
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