Нацбанк обшукували в зв'язку з розслідуванням минулорічних корупційних справ

Національне антикорупційне бюро пояснює обшуки в Національному банку розслідуванням фактів зловживання керівництвом НБУ в період 2015-2016 років.

"У відповідь на чисельні запити ЗМІ повідомляємо станом на 16 годину 29 березня детективи НАБУ спільно з Департаментом захисту економіки Нацполіції проводять слідчі дії в Національному банку України, під час яких здійснюється виїмка документів", – роз'яснюють в прес-центрі НАБУ.

Наголошується, що документи надаються добровільно.

Слідчі дії відбуваються в рамках розслідування кримінального провадження за фактами зловживання посадовцями НБУ своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, які за попередньою змовою зі службовими особами низки комерційних банків в порушення Закону "Про банки та банківську діяльність" вчинили дії, які спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

Йдеться про період 2015-2016 років.

Розслідування за цими фактами детективи НАБУ розпочали в лютому 2017 року. Наразі жодному з учасників про підозру не повідомлено, підкреслюють в НАБУ.

Розслідування триває.

Нагадаємо, сьогодні детективи Національного антикорупційного бюро України проводять слідчі дії у Національному банку.