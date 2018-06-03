Нацбанк оштрафував банк Тігіпка на 6 млн грн

Національний банк у лютому продовжив застосовувати заходи впливу до порушників законодавства у сфері фінансового моніторингу

Національний банк України (НБУ) оштрафував ТАСкомбанк бізнесмена Сергія Тігіпко на 6,1 млн грн за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Крім того, банк неналежно виконував обов’язок управління ризиками та обов’язок відмовитися від обслуговування клієнтів у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу, - повідомили у прес-службі Нацбанку.

Тігіпко є власником фінансово-промислової групи ТАС. На фінансовому ринку група представлена ТАСкомбанком і страховою групою ТАС.

Нагадаємо, Спостережна рада АТ "ТАСКОМБАНК" 12 січня прийняла рішення про призначення головою правління банку його головного акціонера - Сергія Тігіпка.

