Нацбанк перерахував до бюджету 5 млрд гривень
Сума траншу становила 5 млрд гривень, повідомляє прес-служба НБУ.
Попередні транші на загальну суму 35 млрд гривень були перераховані 21 квітня, 10 травня, 8 червня, 7 липня, 7 серпня і 6 жовтня. Таким чином із загальної суми прибутку НБУ в розмірі 44,4 млрд гривень, яка повинна бути перерахована до державного бюджету України до кінця цього року, залишилося перерахувати ще 4,4 млрд гривень.
Подібні транші покликані згладити вплив змін обсягу коштів уряду на коливання ліквідності банківської системи і сприяти досягненню інфляційних цілей НБУ (8% +/- 2 п.п. до кінця 2017 року і 6% +/- 2 п.п. на кінець 2018 року).
14 квітня Рада Національного банку затвердила фінансову звітність і кошторис за 2016 рік. Згідно з рішенням, Національний банк перерахує до державного бюджету 44,379 млрд гривень свого прибутку за 2016 рік, ще 15,072 млрд гривень спрямовані на формування резервів власного капіталу.
Загальний прибуток Нацбанку за 2016 рік становив 59,451 млрд гривень.
У 2016 році НБУ перерахував до бюджету 38 млрд гривень. У 2018 році сума становитиме близько 47,8 млрд гривень.
Нагадаємо, що з 27 жовтня НБУ підвищив облікову ставку з 12,5% до 13,5%.
Це стало необхідним заходом у відповідь на прискорення інфляції у вересні до 16,4% у річному вимірі.
Крім того, НБУ погіршив прогноз інфляції цього року з 9,1% до 12,2%, а у 2018 році з 6% до 7,3%.
Відзначимо, що міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що в Україні ВВП на душу населення залишатиметься найменшим серед країн СНД в 2017-2018 роках.
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