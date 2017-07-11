Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Нацбанк перерахував до бюджету 5 млрд гривень

Останній переказ очікується в грудні
Національний банк у вівторок, 7 листопада, перерахував до бюджету передостанній транш свого прибутку за 2016 рік.
Нацбанк перерахував до бюджету 5 млрд гривень Фото: з вільних джерел

Сума траншу становила 5 млрд гривень, повідомляє прес-служба НБУ.

Попередні транші на загальну суму 35 млрд гривень були перераховані 21 квітня, 10 травня, 8 червня, 7 липня, 7 серпня і 6 жовтня. Таким чином із загальної суми прибутку НБУ в розмірі 44,4 млрд гривень, яка повинна бути перерахована до державного бюджету України до кінця цього року, залишилося перерахувати ще 4,4 млрд гривень.

Подібні транші покликані згладити вплив змін обсягу коштів уряду на коливання ліквідності банківської системи і сприяти досягненню інфляційних цілей НБУ (8% +/- 2 п.п. до кінця 2017 року і 6% +/- 2 п.п. на кінець 2018 року).

14 квітня Рада Національного банку затвердила фінансову звітність і кошторис за 2016 рік. Згідно з рішенням, Національний банк перерахує до державного бюджету 44,379 млрд гривень свого прибутку за 2016 рік, ще 15,072 млрд гривень спрямовані на формування резервів власного капіталу.

Загальний прибуток Нацбанку за 2016 рік становив 59,451 млрд гривень.

У 2016 році НБУ перерахував до бюджету 38 млрд гривень. У 2018 році сума становитиме близько 47,8 млрд гривень.

Нагадаємо, що з 27 жовтня НБУ підвищив облікову ставку з 12,5% до 13,5%.

Це стало необхідним заходом у відповідь на прискорення інфляції у вересні до 16,4% у річному вимірі.

Крім того, НБУ погіршив прогноз інфляції цього року з 9,1% до 12,2%, а у 2018 році з 6% до 7,3%.

Відзначимо, що міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що в Україні ВВП на душу населення залишатиметься найменшим серед країн СНД в 2017-2018 роках.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 11 2017 16:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Микольська: З моменту призначення на посаду, я купую лише український одяг, взуття та аксесуари

Микольська: З моменту призначення на посаду, я купую лише український одяг, взуття та аксесуари

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.