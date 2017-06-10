Нацбанк підвищив гривню до 26,8 грн за долар Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,47 гривні за євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 жовтня на 1 копійку та встановив його на рівні 26,8 гривні за долар.

Фото: job-sbu.org

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,47 гривні за євро. За 10 російських рублів дають 4,6543 гривні, - йдеться в даних регулятора. Нагадаємо, напередодні Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 5 жовтня аж на 10 копійок. Нагадаємо, що в державному бюджеті на 2018 рік закладено курс 30 грн/дол. Водночас у Мінфіні пояснили, що закладений у бюджет курс 30 грн/дол. є технічним показником і використовується для попередніх розрахунків. Національний банк України очікує помірної волатильності обмінного курсу гривні цієї осені, оскільки традиційні осінні фактори вже відіграють значно меншу роль на валютному ринку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію