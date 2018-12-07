Нацбанк підвищив облікову ставку до 17,5%

Національний банк України (НБУ) підвищив облікову ставку на 0,5 процентного пункту (п.п.) - до 17,5% для приведення рівня інфляції в цільовий діапазон в 2019 році.

Відповідне рішення Про розмір облікової ставки затвердив регулятор 12 липня 2018 року, повідомляє прес-служба регулятора.

"Четверте поспіль підвищення ключової процентної ставки є доцільним з огляду на відсутність суттєвих ознак послаблення інфляційних ризиків і спрямоване на зниження споживчої інфляції до цільового рівня в середньостроковій перспективі", - говориться у повідомленні.

У квітні 2018 року, правління НБУ вирішило залишити облікову ставку незмінною на рівні 17% річних.

Нагадаємо, що Національний банк України, слідуючи курсом посилення монетарної політики, з 2 березня підвищив облікову ставку до 17%. Це було вже четверте рішення про підвищення облікової ставки. Ставка була підвищена з 12,5% до 13,5% річних 27 жовтня 2017 року, до 14,5% з 15 грудня 2017 року і до 16% з 26 січня 2018 року.

В останній раз ставка знижувалася 26 травня 2017 року.