Нацбанк почне карбувати монети у 2, 5 та 10 гривень

14 березня у Нацбанку України відбудеться презентація нових обігових монет номінальною вартістю 1, 2, 5 та 10 гривень

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Повідомляється, що монети з часом замінять банкноти відповідних номіналів, що зараз перебувають в обігу.

"Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів, доки монети природно та поступово не замістять банкноти в обігу", - додається там.

У регулятора також зазначили, що оновлення номінального ряду національної валюти планове та розпочалося з банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року, уведеної в обіг 09 березня 2015 року.

Раніше Нацбанк підготував проект постанови, якою пропонується припинити карбування монет номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок.

Раніше Національний банк України повідомив про те, що випустить пам'ятні монети з недорогоцінних металів "за тематикою загальнодержавного значення".