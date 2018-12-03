Нацбанк почне карбувати монети у 2, 5 та 10 гривень
Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.
Повідомляється, що монети з часом замінять банкноти відповідних номіналів, що зараз перебувають в обігу.
"Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів, доки монети природно та поступово не замістять банкноти в обігу", - додається там.
У регулятора також зазначили, що оновлення номінального ряду національної валюти планове та розпочалося з банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року, уведеної в обіг 09 березня 2015 року.
Раніше Нацбанк підготував проект постанови, якою пропонується припинити карбування монет номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок.
Раніше Національний банк України повідомив про те, що випустить пам'ятні монети з недорогоцінних металів "за тематикою загальнодержавного значення".
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