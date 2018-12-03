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Нацбанк почне карбувати монети у 2, 5 та 10 гривень

Монети з часом замінять банкноти відповідних номіналів
14 березня у Нацбанку України відбудеться презентація нових обігових монет номінальною вартістю 1, 2, 5 та 10 гривень
Нацбанк почне карбувати монети у 2, 5 та 10 гривень Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Повідомляється, що монети з часом замінять банкноти відповідних номіналів, що зараз перебувають в обігу.

"Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів, доки монети природно та поступово не замістять банкноти в обігу", - додається там.

У регулятора також зазначили, що оновлення номінального ряду національної валюти планове та розпочалося з банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року, уведеної в обіг 09 березня 2015 року.

Раніше Нацбанк підготував проект постанови, якою пропонується припинити карбування монет номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок.

Раніше Національний банк України повідомив про те, що випустить пам'ятні монети з недорогоцінних металів "за тематикою загальнодержавного значення".

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12 03 2018 22:25
ТЕГИ: НБУ, гривня
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