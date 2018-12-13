Нацбанк повідомив про брак вільних коштів у банках

Аби запобігти кризі ліквідності у банках, регулятор повідомив про запровадження нових інструментів з її підтримки

У Національному банку України повідомили, що станом на кінець 2018 року обсяг надлишкової ліквідності (вільних коштів) у банківській системі почав суттєво скорочуватись.

"В результаті впродовж року банківська система може перейти до стану дефіциту ліквідності. Під час такого переходу стан ліквідності банківської системи може бути нестійким: змінюватися від профіциту і дефіциту та навпаки. Крім того, ліквідність може бути сегментованою, тобто нерівномірно розподілятися між банками", - повідомляють в НБУ.

Зокрема, Нацбанк запровадив тендери щодо розміщення депозитних сертифікатів та надання кредитів рефінансування строком на 14 днів. Ставка за такими інструментами буде на рівні облікової ставки (зараз 18%).

Водночас, Нацбанк відмовився від надання ліквідності строком на 90 днів.

Зазначається, що запровадження нової моделі підтримки банків зробить банківську систему більш стійкою та стимулюватиме банки проводити операції між собою.

Зазначимо, що ліквідність — це здатність банку розраховуватись за своїми зобов’язаннями перед вкладниками та кредиторами, що характеризується наявністю достатнього обсягу вільних грошових ресурсів в обігу.

Нагадаємо, протягом листопада 2018 року банки підвищили відсотки за депозитами населення на 0,4 відсоткових пункти — в середньому до 11,4% річних.