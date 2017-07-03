Нацбанк продав пам'ятних монет на 170 мільйонів гривень у 2016 році
Згідно з повідомленням прес-служби, дані показники в два рази перевищують обсяги реалізації в 2015-му.
"У 2016 році НБУ відновив традицію проведення нумізматичних аукціонів і вирішив реалізувати весь наклад золотих пам'ятних монет 25 років незалежності України на публічних аукціонах Універсальної товарної біржі Контрактовий дім УМВБ", - зазначили в НБУ.
За інформацією регулятора, загалом протягом 2016 року через біржу було реалізовано 196 золотих пам'ятних монет 25 років незалежності України (49% від їх загального тиражу) на загальну суму 27,78 мільйонів гривень.
Загалом у минулому році в обіг було введено 1 млн 155 400 тис. пам'ятних монет.
Нагадаємо, в лютому НБУ випустив монету в пам'ять про українську художницю Тетяну Яблонську.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат