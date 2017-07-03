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Нацбанк продав пам'ятних монет на 170 мільйонів гривень у 2016 році

НБУ відзвітував про продаж пам'ятних монет в минулому році
У 2016 році Національний банк України реалізував пам'ятних монет на 170 мільйонів гривень.
Нацбанк продав пам Фото: zn.ua

Згідно з повідомленням прес-служби, дані показники в два рази перевищують обсяги реалізації в 2015-му.

"У 2016 році НБУ відновив традицію проведення нумізматичних аукціонів і вирішив реалізувати весь наклад золотих пам'ятних монет 25 років незалежності України на публічних аукціонах Універсальної товарної біржі Контрактовий дім УМВБ", - зазначили в НБУ.

За інформацією регулятора, загалом протягом 2016 року через біржу було реалізовано 196 золотих пам'ятних монет 25 років незалежності України (49% від їх загального тиражу) на загальну суму 27,78 мільйонів гривень.

Загалом у минулому році в обіг було введено 1 млн 155 400 тис. пам'ятних монет.

Нагадаємо, в лютому НБУ випустив монету в пам'ять про українську художницю Тетяну Яблонську.

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07 03 2017 07:38
ТЕГИ: НБУ, монети
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