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Нацбанк продав з резервів понад пів мільярда доларів

За неповний жовтень НБУ вже продав на міжбанківському валютному ринку 1,8 млрд доларів.
Нацбанк продав з резервів понад пів мільярда доларів Фото: bankografo.com

За тиждень з 17 по 21 жовтня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 576,37 млн доларів і купив 7,2 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

За даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 576,37 млн доларів – дещо менше, ніж минулого тижня, коли обсяг продажу з резервів становив 613,23 млн. При цьому регулятор купив 7,2 млн доларів проти купівлі 8,3 млн тижнем раніше. 

З кінця травня НБУ був змушений продавати близько 1 млрд доларів з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25%, до 36,6 грн за долар у середині липня, ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда. 

Однак, як повідомляв iPress, у вересні НБУ був змушений знову збільшити обсяги продажу валюти: так, за вересень було продано понад 2,6 млрд доларів. За неповний жовтень НБУ вже продав 1,8 млрд доларів.

Водночас від початку 2022 року Нацбанк викупив резерви 3,149 млрд доларів і 110,97 млн євро та продав 21,3 млрд доларів і 1,789 млрд євро.

 
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24 10 2022 10:20
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