Нацбанк продовжує знижувати офіційну гривню На 17 січня офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,36 гривні за євро

Національний банк знизив офіційний курс гривні по відношенню до долара на 6 копійок до 27,72 гривні за долар.

Фото: forbes.ua

Про це йдеться в повідомленні регулятора. Так, на 17 січня офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,36 гривні за євро. За 10 російських рублів дають 4,6507 гривні. Як відомо, на 16 січня регулятор знизив офіційний курс гривні на 42 копійки до 27,66 гривні за долар. Нагадаємо, у п’ятницю гривня на міжбанку зміцнилася на 25 копійок до 27,6 гривні за долар. Зазначимо, на неофіційному готівковому валютному ринку курс долара досяг рівня 28,8 гривні за долар.

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