CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНаціональний банк знизив офіційний курс гривні на 6 березня на 2 копійки до 27,11 за долар.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нацбанк продовжує знижувати офіційну гривню
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,65 гривні за євро
Фото: businessinsider.com.au
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,65 гривні за євро.
За 10 російських рублів дають 4,6035 гривні.
Як відомо, 3 березня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,08-27,13 гривні за долар.
Нагадаємо, що в НБУ заявили, що блокада залізниці на Донбасі може сильно вповільнити зростання ВВП України і тиснутиме на курс гривні.
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03 03 2017 22:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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