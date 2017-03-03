Нацбанк продовжує знижувати офіційну гривню

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,65 гривні за євро

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 6 березня на 2 копійки до 27,11 за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,65 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,6035 гривні.

Як відомо, 3 березня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,08-27,13 гривні за долар.

Нагадаємо, що в НБУ заявили, що блокада залізниці на Донбасі може сильно вповільнити зростання ВВП України і тиснутиме на курс гривні.