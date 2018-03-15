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Нацбанк продовжив санкції проти "Сбербанку" та ще трьох банків

Серед них "Промінвестбанк", "ВТБ Банк", "БМ Банк"
Національний банк України продовжив санкції проти низки банків, зокрема російського "Сбербанку".
Нацбанк продовжив санкції проти "Сбербанку" та ще трьох банків Фото: forbes.ua

Про це йдеться на сайті НБУ.

Обмежувальні заходи продовжують на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Так, санкції стосуються "Сбербанку", "Промінвестбанку", "ВТБ Банку", "БМ Банку".

Йдеться про заборону цим банкам здійснювати будь-які фінансові операції, які передбачають переказ коштів або виведення капіталів за межі України на користь пов’язаних з банками осіб.

6 березня Президент Петро Порошенко затвердив санкції проти чотирьох банків з російським капіталом.

15 березня 2017-го РНБО зобов’язала Нацбанк і СБУ ввести санкції проти банків з російським капіталом. У НБУ, зокрема, повідомили, що санкції проти українських банків з російським капіталом означатимуть, що Росія не зможе вивести гроші з цих фінустанов.

27 березня "Сбербанк" Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку. 

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15 03 2018 18:18
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