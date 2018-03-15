Нацбанк продовжив санкції проти "Сбербанку" та ще трьох банків
Про це йдеться на сайті НБУ.
Обмежувальні заходи продовжують на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Так, санкції стосуються "Сбербанку", "Промінвестбанку", "ВТБ Банку", "БМ Банку".
Йдеться про заборону цим банкам здійснювати будь-які фінансові операції, які передбачають переказ коштів або виведення капіталів за межі України на користь пов’язаних з банками осіб.
6 березня Президент Петро Порошенко затвердив санкції проти чотирьох банків з російським капіталом.
15 березня 2017-го РНБО зобов’язала Нацбанк і СБУ ввести санкції проти банків з російським капіталом. У НБУ, зокрема, повідомили, що санкції проти українських банків з російським капіталом означатимуть, що Росія не зможе вивести гроші з цих фінустанов.
27 березня "Сбербанк" Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку.
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